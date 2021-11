Liminar barra lei que proíbe e multa pulverização aérea em Santa Bárbara

A lei que proíbe e multa a pulverização aérea de agrotóxicos em Santa Bárbara d’ Oeste foi barrada na Justiça por uma liminar do Sindag (Sindicato Nacional de Empresas Agrícolas) de 12 de agosto. Isso ocorreu três semanas após sanção por parte do Executivo.

O tema veio à tona na sessão desta terça-feira, na câmara. O vereador Joi Fornasari (PV), autor do projeto de lei, foi informado da situação após um agricultor ter as plantações atingidas novamente por pulverização aérea de agrotóxicos, por duas vezes, no final de semana.

Agricultura familiar pode ser atingida por pulverização aérea, o que provoca reclamações – Foto: João Rodrigues / Divulgação

João Rodrigues mora no entorno da represa do Areia Branca. Ao registrar boletim de ocorrência, ele soube da ação do Sindag e que, como a liminar foi acatada pela Justiça, a lei não está valendo por enquanto.

“Infelizmente, no nosso Brasil é assim. O grande faz o que quer e o pequeno morre de fome”, critica. Ele aponta que a pulverização foi feita por uma empresa que presta serviços para a Raízen, que nega e diz que não está aplicando defensivos agrícolas na região.

Joi detalhou a situação. “O juiz concedeu antecipação de tutela do Sindag. Ele entendeu que o município não pode legislar sobre direito aeronáutico, que seria competência da União”, conta. “Só não entendeu que esta pulverização prejudica o meio ambiente e os pequenos produtores”, completa.

O Sindag alega no pedido que representa as empresas do setor, que foram surpreendidas com a votação do projeto. A entidade cita que a lei municipal “viola o livre exercício da atividade e da livre concorrência” e solicitou a liminar para permissão da atividade no município.

A prefeitura foi procurada pelo LIBERAL, mas não respondeu. Conforme consta no processo, o procurador do município, Evandro Soares da Silva, recorreu da liminar no final de setembro, mas ainda está sem resposta.

Evandro aponta decisão em caso semelhante em Lagoa da Prata, em Minas Gerais, em que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que não há invasão de competência, por ser tema de interesse local e que não ofende a livre concorrência. O advogado destaca que Santa Bárbara conta com atividade rural próxima de centros urbanos, possui fauna e flora, mananciais e represas.

A lei municipal define multa de R$ 581 mil para as empresas que fizerem a pulverização aérea. Em caso de reincidência, o valor dobra. Se a pulverização ocorrer a até 500 metros de represas, mananciais, florestas, propriedades destinadas à agricultura familiar e chácaras de moradores, a multa será quadruplicada, atingido até R$ 2,32 milhões.