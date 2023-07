Laudo sobre morte de idosa vai definir linha de investigação

Ivanilde Tonin faleceu no último sábado; ela foi atropelada há duas semanas, com uma vizinha, em Santa Bárbara

O delegado do 1º Distrito Policial de Santa Santa Bárbara d’Oeste, Gabriel Fagundes de Toledo Neto, aguarda o laudo sobre a morte da aposentada Ivanilde Tonin, 86, no último sábado, para definir o andamento da investigação. Ela foi atropelada há duas semanas junto com a vizinha Doracy Roland Pereira, 90, e a motorista que causou o acidente fugiu.

Ivanilde foi atropelada há duas semanas, em Santa Bárbara – Foto:

As idosas estavam no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro, quando foram atingidas. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Doracy, que estava na esquina da sua casa, sofreu duas fraturas na perna direita, precisou de transfusão e cirurgia, mas teve alta e saiu do hospital no último dia 14.

Já a Ivanilde sofreu maior impacto na colisão e teve um quadro mais delicado. Além dos hematomas no corpo inteiro, foi constatada fratura no fêmur em dois lugares na perna esquerda, na tíbia da perna direita, pélvis, ombro direito e polegar da mão direita. Ela ainda teve uma embolia pulmonar e infecção no pulmão, e não resistiu.