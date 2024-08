Larguesa é confirmado como candidato à Prefeitura de Santa Bárbara

Larguesa e o guarda municipal Anderson Bandeira, candidatos ao governo de Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em convenção realizada na manhã deste sábado, a Federação Brasil da Esperança confirmou a candidatura de Luís Vanderlei Larguesa (PT) à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Ele terá como candidato a vice-prefeito o guarda municipal Anderson Bandeira, do PSB. A federação ainda conta com o apoio do PV.

O nome de Larguesa já era ventilado desde o mês passado para a disputa do governo barbarense. O petista, de 61 anos, é um velho conhecido das eleições na cidade, já tendo participado de votações para vereador, deputado, além da briga majoritária.

Em 2008, foi eleito vice-prefeito ao lado de Mário Heins (PDT) e chegou a assumir a prefeitura, em 2012, após o afastamento do então prefeito. Nas últimas eleições que participou, em 2016, tentou o cargo de vereador, teve 405 votos e não foi eleito.

Anderson Bandeira, candidato a vice ao lado de Larguesa, é guarda municipal em Santa Bárbara desde 1999, tendo atuado no Apoio Tático e no Canil da corporação. Formado em gestão de segurança pública, atualmente, é subinspetor da guarda.

O grupo encabeçado pelo PT não contará com o PCdoB, partido que faz parte da federação nacional. A coligação, que terá o nome “Santa Bárbara é o que interessa”, contará com o apoio do PSB.