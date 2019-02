Ladrões roubam R$ 1.400 de lanchonete em Santa Bárbara

Uma lanchonete foi alvo da ação de criminosos na noite deste domingo (17), no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. Dois homens levaram R$ 1.400 em dinheiro do caixa do estabelecimento e fugiram sem ser localizados.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um comerciante de 54 anos, afirmou a GCM (Guarda Civil Municipal) que dois indivíduos chegaram na lanchonete, que fica na Rua do Linho, na Cidade Nova, por volta das 22h50, e pediram uma cerveja.

Um deles ameaçou o comerciante com uma arma, se dirigiu ao caixa, e levou R$ 1.400 que lá estavam. Em seguida, os dois fugiram a pé. A vítima só conseguiu detalhar as características de um dos suspeitos, que era branco, usava uma blusa azul-marinho com capuz e shorts jeans, segundo o relato. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil