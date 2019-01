Ladrão invade casa e furta bicicletas na virada de ano

Uma casa foi alvo de ação criminosa na virada do ano, na rua Sebastião Inácio de Campos, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. Duas bicicletas foram furtadas durante a invasão, ocorrida na madrugada do dia 1° de janeiro.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, os proprietários da residência saíram para comemorar a passagem de ano por volta das 22h do dia 31 de dezembro. Ao retornarem após as festividades, às 3h, eles perceberam que o cadeado do portão havia sido cortado e que duas bicicletas – uma da marca First e outra da Oggi – foram furtadas.

Ao LIBERAL, o proprietário disse que essa é a primeira vez que seu imóvel é furtado. O caso será investigado pela Polícia Civil.