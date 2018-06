Ladrão é preso após cometer três roubos no Santa Rita

Um homem foi preso após cometer três roubos na tarde desta segunda-feira (25), no Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele deu de cara com um bloqueio de fiscalização de trânsito da Polícia Militar no cruzamento das ruas Euclides da Cunha e Tupiniquins, no mesmo bairro, e tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações da própria PM, eles realizavam o bloqueio de trânsito com estreitamento de via na rua em questão quando avistaram o indivíduo, que adentrou uma mata rumo ao Jardim Vista Alegre ao ver os policiais.

Neste mesmo momento, foi transmitido via rádio que um indivíduo com as mesmas características havia cometido um roubo no bairro. Com o apoio de outras viaturas e do helicóptero Águia da PM, os policiais acabaram encontrando o homem na mata, escondido dentro de uma tubulação de esgoto, sendo que o mesmo havia trocado de roupa.

Com o homem foram encontrados R$ 376,65 em dinheiro e três aparelhos celulares, sendo que dois deles haviam sido roubados, assim como os valores apreendidos.

No plantão policial, três vítimas o reconheceram, e contaram que o mesmo roubou dinheiro de uma padaria, em seguida levou outra quantia e um celular de uma loja de roupas e, depois dos dois crimes, ainda tomou o celular e dinheiro de uma mulher que caminhava pelo bairro.

Em todos os crimes o homem aparentava estar armado com uma pistola preta, segundo as vítimas, mas a arma não foi localizada. O criminoso, apesar de assumir os roubos, afirmou que apenas fingia ter uma arma consigo. Ele foi autuado pelos crimes e ficou à disposição das autoridades.