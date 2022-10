Ladrão armado leva R$ 5 mil de lanchonete no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara

Criminoso entrou no estabelecimento por volta de 13h30 de sexta, anunciou o roubo e fugiu com o dinheiro

Um ladrão armado roubou uma lanchonete em Santa Bárbara d’Oeste na tarde de sexta-feira (28), levando R$ 5 mil. O caso foi registrado no plantão policial e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 50 anos, estava em sua lanchonete no Jardim Esmeralda, quando o criminoso entrou no local, por volta das 13h30. Ele mostrou a arma e anunciou o roubo, levando documentos pessoais, cartão bancário e dinheiro em espécie. O ladrão fugiu e não foi localizado.

A vítima contou aos policiais que o estabelecimento possui câmera de segurança e se comprometeu a fornecer as imagens para ajudar na investigação.