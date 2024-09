Justiça marca júri de acusado de matar e jogar mulher em bueiro em Santa Bárbara

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para 30 de setembro o júri popular de José Albert Menezes, 24, acusado de matar a esposa e jogar o corpo em um bueiro no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, em outubro de 2023. O julgamento está previsto para começar a partir das 10 horas. O processo tramita sob sigilo.

A cabeça, que pode ser da vítima Maria Carolina Almeida Vieira, 26, foi localizada em uma caixa de telefonia dentro do mesmo bueiro, no cruzamento entre as ruas do Chá e do Couro, somente em junho deste ano.

Corpo foi encontrado em outubro do ano passado, no Jardim Pérola – Foto: Marcelo Rocha/Liberal – 25/10/2023

O delegado do 2º Distrito Policial, Gabriel Fagundes Toledo Netto, disse que pediu o confronto do exame de DNA com o material genético do corpo que a Polícia Civil já tem.

O réu foi preso pela Polícia Civil dias depois da localização do corpo, em um hipermercado no mesmo bairro, onde trabalhava como repositor, e continua detido.

Caso

O crime ocorreu no dia 18 de setembro, mas o cadáver só foi localizado depois de mais de um mês, sem a cabeça. Um funcionário de uma empresa de gás abriu a tampa do bueiro e achou o corpo em avançado estado de decomposição.

Na época, o pai de Maria Carolina , que vive em Alagoas, veio para Santa Bárbara d’Oeste após fazer uma vaquinha pela internet para arrecadar recursos e custear a viagem para realizar o reconhecimento. O translado do corpo e a passagem de volta foram custeados pela prefeitura.

Gustavo Mayoral, advogado do acusado, informou que a defesa solicitou provas que eram importantes para o esclarecimento do caso, as quais deverão ser apresentadas aos jurados.

“Algumas das provas solicitadas foram negadas, mas a presente defesa recorrerá afim de apresentar ao Tribunal Júri o máximo de elementos necessários, para que os jurados tomem a decisão com base em fatos sólidos e não em meras suposições”.