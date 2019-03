Justiça manda Uber indenizar casal de Santa Bárbara

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste condenou a Uber do Brasil a indenizar, em R$ 10 mil, um casal de moradores da cidade vítima de uma tentativa de furto por um motorista cadastrado no aplicativo durante uma viagem internacional. A empresa ainda pode recorrer.

Foto: Arquivo / O Liberal

Os dois – um administrador de empresas e uma professora – estavam na cidade de Barcelona, na Espanha, e solicitaram um carro pelo App para se deslocarem entre o hotel onde estavam e uma estação de trem.“Estávamos colocando as malas no carro. Quando meu marido fechou o porta-malas o motorista saiu andando com o carro. Ele o perseguiu por três quarteirões, conseguiu entrar no carro em movimento e fez ele voltar para o hotel”, afirmou a professora, que pediu para não ser identificada.

A empresa afirmou, em sua defesa, que a relação de consumo no caso se deu entre o casal e o motorista, que não é “independente e não possui nenhuma relação de subordinação com a Uber”.

O juiz Marshal Rodrigues Gonçalves, do Juizado Especial de Santa Bárbara, considerou, no entanto, que o defeito na prestação de serviços por um parceiro, cuja confiança foi gerada pelo aplicativo, faz com que a forneça tem o dever de indenizá-los.

“A hipótese de ter os bens subtraídos em país diverso do seu, com língua diversa, configura situação apta a causar intranquilidade, ansiedade, pesar, irritação, desconforto, revolta frente à desídia do profissional contratado pela ré, sentimentos que repercutem negativamente na esfera íntima dos autores e caracterizam a violação a sua moral”, pontuou o magistrado.

O advogado do casal, Marcel Guarda Breviglieri, considerou a decisão uma mudança importante no entendimento da Justiça brasileira sobre a relação entre a Uber e seus clientes. “A Uber alega sempre que não contrata ninguém, apenas fornece tecnologia para conectar motoristas e passageiros.

Por isso tem sido tão difícil conseguir uma condenação da empresa em casos assim. Essa sentença é importante por reconhecer que ela tem, sim, responsabilidade nessas transações”, explica o defensor.

A reportagem solicitou um posicionamento para a assessoria de imprensa da Uber do Brasil, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.