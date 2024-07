Com a ajuda da defesa de uma das vítimas, a Justiça conseguiu localizar o motorista Wilson Braga de Souza, 57, que está morando em Dracena. Ele foi acusado de causar o acidente que atropelou sete pessoas e matou o pastor Jhonnathan Richer Guimarães, 28, em uma pastelaria no bairro Mollon 4, em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 30 de dezembro de 2020.

Jhonnathan foi atropelado em uma pastelaria no Mollon 4, em dezembro de 2020 – Foto: Reprodução/Redes Sociais

A audiência por videoconferência com depoimento de testemunhas foi marcada para o dia 5 de agosto, às 14h20.

Durante o processo, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) chegou a cogitar um acordo com o motorista, que poderia cumprir medidas alternativas para reparar o ocorrido, mas sequer conseguiu encontrá-lo para notificá-lo.

A reportagem tentou procurar a defesa do réu, mas ela não retornou o contato até o fechamento desta matéria.

No entanto, a advogada havia informado no processo que seu cliente não estava embriagado e que perdeu o controle devido a um mal súbito por conta de problemas de saúde preexistentes como diabetes, pressão alta e síndrome de Meniére (distúrbio no ouvido que causa tontura e vertigem).

Pedido

O advogado Marcelo Rodrigues da Silva, que representa a família do pastor e atua como assistente de acusação, chegou a pedir que o réu respondesse por homicídio com dolo eventual e que fosse levado à júri popular, mas o MP entendeu que se tratava de homicídio culposo, cuja sentença será definida pela juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro.

“Paralelamente ao processo criminal, também estamos pedindo na área cível o pedido de indenização à família da vítima [Jhonnathan] no valor de R$ 100 mil, além do pagamento de pensão alimentícia para a esposa até os 65 anos e para os dois filhos até completarem 25 anos”, diz o defensor.

Wilson Roberto Infante Junior, advogado que representa uma das vítimas que sobreviveu, afirma que tanto o laudo que comprova ter o réu ingerido bebida alcoólica antes do acidente, como os depoimentos testemunhais e as imagens dos acontecimentos que resultaram em toda a tragédia convergem para a condenação.

“Temos a convicção que a justiça será feita depois de todo o sofrimento vivenciado e ainda presente na vida das vítimas”, enfatiza.