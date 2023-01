Justiça decreta prisão de suspeito de matar namorada em Santa Bárbara

João Vitor Alcantara, de 22 anos, teve a prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias, nesta terça-feira (22). Ele é suspeito de matar a namorada, Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 24 anos, na residência onde moravam, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu na noite de domingo (22).

O delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), José Donizeti de Melo, disse que várias pessoas próximas à vítima já foram ouvidas. “As diligências estão sendo realizadas na tentativa de localizar o autor”, afirma o delegado.

João Vitor Alcantara está foragido – Foto: Divulgação

Após o brutal assassinato, a filha caçula do casal, de apenas 10 meses, ficou provisoriamente com uma tia materna. “A família considerou a melhor alternativa, pois ambas já mantinham um vínculo. Os irmãos (de 9, 7, 4 e 3 anos) ficaram com a avó materna”, explica Melo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O CRIME

Após uma crise, o suspeito agrediu a esposa e depois a esfaqueou com pelo menos cinco golpes. Enquanto ela ainda estava viva e caída no chão, o suspeito gravou um vídeo para mãe dele, confessando o crime por ciúmes. Ele se despediu e afirmou que iria se matar.

Rafaela tinha 24 anos e cinco filhos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Depois do crime, João fugiu com o Ford Ka da mulher, mas bateu em uma árvore na Rua Camaiuras, no mesmo bairro. Ele fugiu e não tinha sido localizado até a publicação desta reportagem.

O homem já tinha sido preso em agosto do ano passado por violência doméstica contra Rafaela. Ele foi autuado em flagrante na época, mas conseguiu a liberdade provisória pouco tempo depois.

Rafaela já tinha medida protetiva com o agressor, mas abriu mão, após reatar com o companheiro.