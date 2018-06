Justiça de Santa Bárbara absolve dona da ‘chácara da cigana’

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste absolveu na última terça-feira a autônoma proprietária de uma casa de prostituição conhecida como “chácara da cigana”, fechada em julho passado durante uma operação da Polícia Civil. Ela e um funcionário eram acusados de exploração e favorecimento da prostituição. Ele também foi inocentado das acusações. A proprietária chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada por determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado).

Foto: Divulgação / Polícia Civil Os policiais chegaram até a casa, que funcionava na Rua da Servidão, no Jardim Gerivá, após uma denúncia anônima, feita através do “Disque Direitos Humanos”. O funcionário da chácara manteria um perfil nas redes sociais para atrair mulheres interessadas em trabalhar.

Na área havia quartos para a realização de programas sexuais e um bar. O MP (Ministério Público) entendeu que a prática configurava crime de “rufianismo”, que é o ato de “tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros”. A juíza Camilla Ferrari Arcaro, no entanto, entendeu que não houve crime porque a proprietária não recebia porcentagem pelos programas.

“Os réus não induziram nem atraíram as vítimas para se prostituírem, ao contrário, restou comprovado que todas elas já eram profissionais do sexo antes mesmo de os conhecerem. Os núcleos do tipo são induzir e atrair, ou seja, incutir a ideia, convencer alguém a se entregar à prostituição, ou então fazer que com a pessoa se sinta estimulada à prática do comércio do corpo”, pontuou a magistrada.

O advogado da ré, Willian Oliveira, comemorou. “Não fui intimado da sentença ainda, mas não me surpreende, pois sempre defendi, desde o início, que não havia crime nenhum, já que a lei visa punir a exploração sexual, que pressupõe coação, abuso, violência, e não a moral e os bons costumes”.