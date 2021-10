Justiça condena trio por assalto violento contra casal e crianças

26 out 2021 às 07:50

A Justiça condenou três homens por um assalto violento no dia 11 de fevereiro deste ano, em uma chácara no Santa Alice, em Santa Bárbara d’Oeste. Bandidos armados renderam um empresário, sua esposa e o filho de 8 anos, além de ameaçar matar o outro filho de 3 anos. O trio roubou carros, joias, calçados, roupas e eletrodomésticos, que somados ultrapassam R$ 300 mil.

No dia 13 de outubro, a juíza Camila Ferrari Arcaro condenou Emanuel Pereira Magalhães Moreira, Gustavo Roberto Gonzaga Herrera e Lucas Henrique de Camargo pelo roubo. Os acusados negam o crime. Procurada, a defesa de Emanuel disse que cabe recurso e vai recorrer. A reportagem não conseguiu contatar os advogados dos outros dois.

O empresário foi rendido, agredido e ameaçado de morte, assim como sua esposa e o filho mais velho, de 8 anos. Os dois não foram agredidos. Gustavo, apontado como líder da quadrilha, pegou uma faca e ameaçou matar o filho mais novo, de 3 anos, colocando uma faca no corpo da criança, que dormia.

Os assaltantes fugiram com os dois carros da família e levaram vários produtos. A polícia foi acionada e encontrou os carros abandonados, um deles próximo à chácara e o outro no Conjunto Roberto Romano. A Guarda Municipal, após denúncia, localizou e prendeu os três homens com os objetos roubados.

Na delegacia, e depois em audiência, o casal reconheceu Emanuel, Gustavo e Lucas. O MP (Ministério Público) ofereceu denúncia contra o trio que foi preso preventivamente. As defesas entraram com recurso, mas o mesmo foi negado.

Em depoimento, o empresário relatou momentos de terror e afirmou ter sido agredido até com raquete de tênis. Ele conta que seu filho de 8 anos pedia para não ser morto e está passando por tratamento psicológico. A esposa disse que os assaltantes ameaçavam cortar o dedo de seu marido e colocar fogo no corpo deles.

A juíza condenou os três por crime triplamente majorado, com agravante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e da ação ter sido praticada contra crianças. Gustavo foi condenado a 19 anos, Emanuel a 17, e Lucas a 12 anos