Justiça aceita denúncia contra motorista que matou pastor atropelado em Santa Bárbara

Wilson Braga de Souza, de 56 anos, atropelou sete pessoas em uma pastelaria no Mollon 4, em 2020; Jhonnathan Richer Guimarães, de 28 anos, não resistiu

A juíza da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste, Camilla Marcela Ferrari Arcaro, aceitou denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra o motorista Wilson Braga de Souza, de 56 anos, que atropelou sete pessoas e matou o pastor Jhonnathan Richer Guimarães, de 28 anos, em uma pastelaria no bairro Mollon 4, em 2020.

Wilson se tornou réu por homicídio culposo (sem intenção) e lesão corporal (pelo atropelamento de duas vítimas que representaram contra ele). De acordo com a magistrada, foi determinado que ele apresente defesa, no prazo de 10 dias, e indique testemunhas. A decisão é da última quinta-feira.

Caso aconteceu em 30 de dezembro de 2020, em uma barraca de pastel – Foto: Arquivo / Liberal

O MP chegou a cogitar um acordo de não persecução penal com o motorista, que poderia cumprir medidas alternativas, mas sequer conseguiu encontrá-lo para notificá-lo. A reportagem não conseguiu localizar seu advogado. Caso condenado, a pena varia de 2 a 4 anos de detenção, podendo ser aumentada pelo fato de ele ter atropelado as vítimas na calçada.

O atropelamento ocorreu no dia 30 de dezembro de 2020. Na ocasião, Wilson dirigia uma caminhonete Toyota Hilux quando perdeu o controle, invadiu uma barraca de pastel e bateu contra um poste na esquina das ruas José Patrício com Salvador Iatarola.

Na denúncia, a Promotoria descreveu que o motorista é diabético e hipertenso e havia ingerido bebida alcoólica no dia do atropelamento. No entanto, ele não responderá por embriaguez ao volante.

A defesa alega que Wilson bebeu um pouco de álcool antes do acidente, mas que não estava embriagado. A perda do controle do carro, segundo ele, se deu por conta de uma mistura de remédios para hipertensão e diabetes que o levaram a ter uma labirintite.