Justiça acata denúncia do MP e vereador vira réu

O vereador barbarense Nilson Araújo Radialista (PSD) passou a ser considerado réu pelos crimes de abuso de autoridade, falsa identidade e uso indevido de símbolo da Polícia Civil.

A denúncia feita pelo MP (Ministério Público) foi acatada pela juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro, da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara. A assessoria do parlamentar informou que ele ainda não foi citado.

A magistrada estipulou que Nilson Araújo apresente defesa por escrito no período de dez dias. Ele deverá arrolar suas testemunhas

O parlamentar foi denunciado por se passar por policial civil para entrar no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em outubro de 2021, no pico da pandemia de Covid-19. Ele usava uma identificação funcional do Legislativo que é semelhante com a da corporação, mas teria confirmado que era policial, segundo versão do segurança da unidade.

De acordo com a denúncia, protocolada em fevereiro e assinada pela promotora Luciana Belo Steluti, o vereador exibiu no peito uma insígnia similar àquela usada por policiais civis, a pretexto de acompanhar ou fiscalizar o atendimento de uma paciente.

Já dentro da área de atendimento do PS, Nilson, inclusive, foi alertado por uma funcionária da unidade sobre uma recomendação do MP no sentido de que não era permitida a permanência no local de pessoas não autorizadas.

Ele se apresentou como vereador e afirmou que nesta condição poderia entrar e sair de onde quisesse. Também pediu que uma paciente que reclamava do atendimento no local, motivo da ida do vereador ao PS, fosse atendida com “privilégios”, segundo o MP.

Sobre o caso, Araujo afirmou recentemente que está sendo vítima de perseguição.