Justiça absolve vereador no caso da invasão do PS em Santa Bárbara

Atendendo pedido do MP (Ministério Público), a Justiça absolveu o vereador Nilson Araújo Radialista (PSD), de Santa Bárbara d’Oeste, no caso em que ele foi acusado de se passar por policial civil para entrar no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em outubro de 2021, no pico da pandemia da Covid-19. A decisão foi publicada na última segunda-feira (28).

A juíza da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara, Camilla Marcela Ferrari Arcaro, enfatizou que as testemunhas ouvidas não confirmaram a existência dos fatos que foram atribuídos ao réu na denúncia, e, inexistindo outros elementos de prova, o caso teve decisão de absolvição.

O vereador Nilson Araújo, no PS Edison Mano – Foto: Reprodução

No mês passado, o próprio MP já tinha se manifestado pela absolvição do parlamentar.

A promotora Luciana Belo Steluti havia entrado com uma ação contra Nilson em março deste ano. Na denúncia, o vereador era acusado de se passar por policial, exibindo um distintivo similar ao usado pela Polícia Civil, para fiscalizar o atendimento de uma paciente no pronto-socorro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nilson teria sido alertado de que, por conta da Covid-19, não poderia estar no local sem autorização. Segundo uma testemunha, ele pediu “privilégios” para o atendimento de uma paciente.

Após inquérito policial, o vereador acabou sendo denunciado por crimes de abuso de autoridade, falsa identidade e uso indevido de símbolo da Polícia Civil.

Os depoimentos das testemunhas à Justiça, no entanto, fizeram com que a Promotoria mudasse o entendimento sobre o caso.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Resta dúvida se o acusado se identificou dizendo ser policial ou se a testemunha confundiu-se acreditando que ele era, em razão das ocorrências existentes no local naquele dia”, descreveu a promotora.

Além disso, não ficou comprovado que Nilson tivesse pedido atendimento privilegiado para a paciente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Pelo menos nove pessoas foram ouvidas no caso, dentre elas secretários municipais e o vereador Bachin Jr. (MDB). O parlamentar afirmou que Nilson utilizava um distintivo, incomum entre os vereadores, mas, no entanto, disse que este seria uma identificação do Poder Legislativo.

POSICIONAMENTO

A assessoria do parlamentar foi procurada pelo LIBERAL e informou que vai se manifestar ainda hoje sobre a decisão. quando o fizer, o texto será acrescentado a esta matéria.