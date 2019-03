Justiça absolve ex-vereador Wilson da Engenharia

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste rejeitou uma ação penal, por crime de estelionato, proposta pelo Ministério Público contra o ex-vereador Wilson de Araújo Rocha, o Wilson da Engenharia. A promotoria ainda pode recorrer.

Segundo a investigação, ele teria usado uma assessora – Fernanda Costa Barbosa Balbina – como “laranja” para o seu verdadeiro assessor: Marcus Rogério Balbina, marido de Fernanda.

Com base em depoimentos de funcionários da Câmara, o MP concluiu que apesar de a mulher estar empregada no Legislativo, era o marido quem prestava serviço no gabinete do ex-parlamentar. O material rendeu uma condenação, em primeira instância, de Wilson por improbidade administrativa.

Com a sentença cível, o promotor Leonardo Romano Soares pediu a abertura da ação penal. A juíza Camila Marcella Ferrari Arcaro, no entanto, considerou que a conduta do ex-vereador “atípica” para o crime pelo qual foi denunciado.

A advogada Vanessa Cezaretto, responsável pela defesa dos três acusados, disse que esperava. “Não tem como uma pessoa ser julgada duas vezes pelo mesmo fato. O Ministério Público pode recorrer, mas acredito que a sentença será mantida”.