Júri condena vidraceiro a 27 anos de prisão por matar namorada em Santa Bárbara

O vidraceiro Lucas Nery de Lima, de 27 anos, foi condenado nesta segunda-feira (8), por júri popular, a 27 anos de prisão em regime fechado por matar a namorada com 16 facadas, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, em maio deste ano.

A vítima, a estudante Janaína Amorim Pereira da Silva, tinha 24 anos e era costureira, mas não estava trabalhando na época porque Lucas não queria e exigia que ela cuidasse da casa.

Janaína foi encontrada pela irmã morta em sua cama, na casa onde vivia o casal. Familiares informaram que ela sofria agressões constantes e que Lucas ele já havia tentado matá-la no final do ano de 2019.

Os jurados foram a favor de todas as denúncias do MP (Ministério Público), de materialidade, autoria, da qualificadora do emprego de meio cruel (diversas facadas), do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (assassinada dentro de casa) e de feminicídio (violência contra a mulher).

Eles negaram o pedido do réu de absolvição para apelar em liberdade. A juíza Camila Ferrari Arcaro destacou na decisão após a votação do júri que o crime praticado “é gravíssimo, considerado hediondo, e causou uma intranquilidade social”.

Ela apontou as circunstâncias do crime e a frieza de Lucas. “Além de desferir golpes de faca, ainda largou o corpo de Janaína agonizando sem prestar nenhum socorro, ao contrário, fugiu do local e mandou o amigo avisar a família mais de cinco horas depois”, destaca.



Camila também citou os relatos dos familiares de agressões de Lucas a Janaína, que se jogou de carro em movimento para fugir de uma agressão. O vidraceiro responde a outro processo por lesão corporal contra a vítima.

Lucas tentou fugir após matar Janaína, mas foi preso preventivamente em São Paulo duas semanas após o crime, ainda em maio.

“Infelizmente não traz minha irmã de volta, mas ele vai pagar pelo que fez, já é gratificante”, disse Thayná Amorim Pereira da Silva, 21, irmã de Janaína, ao LIBERAL.

Em nota, os advogados de defesa Paulo Fernando Garcia a Jaksom Florêncio de Melo Costa afirmaram que pretendem recorrer da sentença por entender “que a pena poderia ter sido um pouco menor”.

“Isto em razão de circunstâncias atenuantes como; a confissão do acusado e a desconsideração da agravante de estado pandêmico (calamidade pública em razão da pandemia). Trata-se de um detalhe técnico, mas existe jurisprudência”, informou a nota da defesa de Lucas.