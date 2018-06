Júri condena acusado por morte a 16 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Santa Bárbara d’Oeste condenou na última quinta-feira (14) o mecânico Reginaldo José da Silva, de 36 anos, a 16 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de um jovem em uma casa noturna no Jardim Pérola, em junho de 2010. Heliel Martins Lima, na época com 27 anos, foi morto com dois tiros.

Segundo a denúncia, a causa do crime foi uma discussão que os dois teriam tido horas antes, dentro do estabelecimento comercial. O réu acusou a vítima de ter tentado furtar o celular de um amigo dele. Foto: Arquivo / O Liberal

Os jurados acolheram a tese do Ministério Público de que Reginaldo teria cometido um “homicídio qualificado”, já que o crime foi cometido “com recurso que dificultou a defesa da vítima”. “Entendemos que a decisão dos jurados foi a correta e a pena adequada ao caso”, afirmou o promotor de Justiça, Rodrigo Aparecido Tiago, responsável pela acusação em plenário.

Após a sentença, a juíza Camilla Ferrari Arcaro, da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara, decretou a prisão preventiva do acusado por entender que, em liberdade, ele poderia fugir.

“Neste plenário foi condenado a uma pena elevada, com regime de pena mais gravoso, e se permanecer solto, o risco de fuga é elevado, tanto que outrora já permaneceu foragido da Justiça por anos, utilizando, para tanto, nome falso”, afirmou a magistrada.

Os advogados Willian Pinto de Oliveira e Guilherme Vidotto, responsáveis pela defesa do réu, afirmaram que vão recorrer contra a condenação. “A investigação tem uma série de inconsistências. O Reginaldo não foi reconhecido pelas testemunhas e a polícia não seguiu nenhuma outra linha de apuração antes de indiciá-lo”, afirmou Vidotto.