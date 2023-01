Juiz absolve acusado de ferir comerciante em Santa Bárbara

No dia do crime, o suspeito, na companhia de um comparsa não identificado, tentou roubar R$ 200 do caixa da lanchonete da vítima

A Justiça absolveu um rapaz acusado de ter atirado em um comerciante, durante tentativa de latrocínio em janeiro de 2020, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste. O homem foi atingido após reagir ao assalto. O suspeito fugiu e a vítima sobreviveu após internação.

O MP (Ministério Público) ofereceu a denúncia enfatizando que no dia do crime, o suspeito, na companhia de um comparsa não identificado, tentou roubar R$ 200 do caixa da lanchonete da vítima. Inconformado com a quantia, o acusado apontou uma arma na cabeça do comerciante e exigiu que ele os levassem até sua residência, que fica na parte superior do comércio. A vítima reagiu, foi baleada e os ladrões fugiram sem nada levar.

Durante o inquérito, a Polícia Civil teria chegado a autoria de um possível suspeito. O MP considerou que os indícios seriam suficientes para confirmar sua participação. O juiz Lucas Borges Dias analisou o caso e decidiu pela impronúncia do réu, pois considerou que o acusado negou a sua participação no crime e também não houve o reconhecimento pela vítima.

A advogada Joyce Correia de Souza, que atuou na defesa do acusado, disse que a decisão reforçou que seu cliente não teve participação no crime. Diante da absolvição, o MP informou que irá recorrer da decisão.