Jovem que morreu em desabamento em Santa Bárbara tinha 24 anos e estava grávida de 5 meses

Lais Matos Rodrigues chegou ao PS Dr. Afonso Ramos já sem vida - Foto: Reprodução / Facebook

A jovem que morreu no desabamento de uma casa no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira (31), foi identificada como Laís Matos Rodrigues, de 24 anos. Ela estava grávida de cinco meses. O bebê também faleceu.

Até a manhã desta quinta-feira (1º), ainda não havia informação sobre o velório da jovem. Outras duas pessoas, marido e filho de Laís, ficaram feridas.

O desabamento ocorreu por volta de 18h, na Rua Francisco Florentino de Souza. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, um sobrado vizinho, de dois andares, que estava em construção, desabou sobre o imóvel onde Laís e as outras vítimas estavam. As duas casas ficam no mesmo terreno.

Local onde desabamento ocorreu, no Nova Conquista, em Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri/Liberal

À PM, o marido da jovem afirmou que estava no quarto com a esposa e o filho, de 5 anos, quando ouviu um “forte ruído e sem ter tempo de reação, se viu coberto por destroços”. O homem, de 25 anos, e a criança, foram socorridos com ferimentos leves. Um cachorro da família também foi resgatado.

Laís foi socorrida com parada cardiorrespiratória e levada pelos bombeiros para o PS (Pronto-Socorro) Dr. Afonso Ramos. Ela teve o óbito confirmado na unidade.

Vizinha do local, a aposentada Linda Maria da Costa, de 54 anos, relatou que o desabamento foi rápido. “Só escutei o estrondo. Parecia que a rua inteira estava explodindo. Vi um monte de gente correndo. Coisa de segundos”, comentou ao LIBERAL. Na manhã desta quinta-feira, técnicos e peritos avaliavam o local.

Colaborou Junior Guarnieri