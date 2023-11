Jovem perde R$ 2,5 mil após usar site de acompanhantes e ser ameaçado em Santa Bárbara

Um jovem de 23 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 2,5 mil, após usar um site de acompanhantes e ser ameaçado por um estelionatário.

Segundo informações do boletim de ocorrência do caso, nesta segunda-feira (13), o jovem disse ter acessado um site em que passou a conversar com mulheres.

Momentos depois, uma pessoa entrou em contato por WhatsApp, dizendo ser o administrador do site, e afirmou que no tempo em que o jovem esteve em “atendimento” com as mulheres, elas deixaram de “faturar” com outras pessoas. Por esse motivo, deveria arcar com o “prejuízo”.

Na sequência, o golpista enviou ao jovem seus dados pessoais, como o endereço, por exemplo, e o ameaçou dizendo que caso não fizesse o pagamento, algumas pessoas iriam até a sua casa para receber o valor.

Com medo, o jovem usou a conta da mãe e fez um pix de R$ 500 e depois outro de R$ 2 mil. A partir deste momento, a vítima resolver bloquear o número. Apesar disso, o golpista ligou de outros celulares afirmando que era integrante da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), ameaçando-o novamente.

Mais tarde o jovem procurou o plantão policial do município para relatar o episódio em um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como estelionato.