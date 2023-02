Jovem morre quatro dias após sofrer acidente de moto em Santa Bárbara

O jovem Richard dos Santos Nascimento, de 22 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (24), quatro dias após sofrer um acidente de moto no Jardim Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o boletim de ocorrência, Nascimento sofreu uma queda de sua motocicleta, na madrugada da última segunda-feira (20), na Rua Geraldo Pereira de Brito.

Richard dos Santos Nascimento tinha 22 anos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O rapaz foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas, em decorrência da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, onde permanecia internado até esta sexta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A PM (Polícia Militar) apurou que a motocicleta conduzida pelo rapaz estava com o licenciamento vencido desde 2021 e, por isso, foi apreendida no pátio de veículos da cidade. Nenhuma testemunha foi localizada.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas posteriormente pelos policiais civis do 2º Distrito Policial.