Jovem morre baleado no Centro de Santa Bárbara

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, na Rua Sábato Ronsini, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Pronto-Socorro Edson Mano. Os suspeitos não foram identificados.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com informações da Polícia Militar, Ezequias Santos de Camargo, morador do município, foi atingido por quatro disparos por volta das 15h30 desta quarta.

Segundo depoimentos das testemunhas à PM, um carro modelo Vectra de cor escura passava pela Rua Sábato Ronsini, próximo ao número 600, com dois indivíduos dentro, e um deles atirou contra Ezequias, que estava na calçada. Depois de acertar a vítima, a dupla fugiu em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Não há informações sobre os suspeitos. O jovem foi atingido nas costas, nuca e no punho.

Foto: Facebook / Reprodução

A equipe do LIBERAL esteve no local e em conversas com moradores próximos, eles relataram que viram Ezequias correndo na calçada, sendo que depois caiu após ser atingido. Os barulhos dos disparos deixaram os vizinhos assustados.

O caso foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) do município e será investigado pela Polícia Civil. De acordo com informações da Funerária Conselvan, o velório e sepultamento seriam realizados em Mombuca.