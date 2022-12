Jovem morre após ter moto atingida na SP-304 em Santa Bárbara

Motorista que causou o acidente fugiu do local, mas foi detido em seguida e confessou ter ingerido bebida alcóolica

Guilherme Vilalva foi sepultado na manhã deste domingo, em Santa Bárbara - Foto: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu na noite deste sábado (10), após a moto em que estava ser atingida por um Ford Focus na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho de Santa Bárbara d’Oeste. O motorista que causou o acidente fugiu do local, mas foi encontrado em seguida e preso em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme Vilalva de Souza seguia pela SP-304, sentido Piracicaba, quando, por volta de 20h, teria mudado de faixa, na altura do Distrito Industrial, momento em que o motorista do Focus, de 32 anos, bateu com o veículo na traseira da moto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo documento policial, por medo de ser linchado por outros motociclistas que pararam para socorrer a vítima, o motorista do Ford fugiu sem prestar socorro. Já Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Mais tarde o motorista do Focus foi encontrado pela PM (Polícia Militar) na Avenida Bandeirantes e contou que, depois de causar o acidente e fugir por medo, alguns motociclistas o perseguiram e, ao parar na Rua Tupis, no São Francisco, teve seu carro danificado e foi agredido com diversos chutes. Ele ainda confessou ter usado álcool.

Diante dos fatos, o homem e as testemunhas foram levados ao plantão policial de Santa Bárbara, onde delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele ficou preso na cadeia do município. Um exame de sangue será feito para analisar a dosagem alcoólica do condutor.

Guilherme era morador do Jardim Gerivá e casado com Evellyn Gabrielly Alegria. O sepultamento ocorreu neste domingo (11), no Cemitério Parque dos Lírios.

Motorista: De acordo com a Polícia Civil, o motorista do Focus foi liberado neste domingo (11) após audiência de custódia e responderá em liberdade pelo crime até a data do julgamento, quando será definida sua pena.