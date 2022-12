Jovem morre após acidente de moto em avenida de Santa Bárbara

O jovem Fagner Fernandes dos Santos, de 24 anos, morreu na noite desta quarta-feira (7), em um acidente na Avenida Vereador Antônio Carlos de Souza (Norte Sul), uma das ligações entre a região do bairro 31 de Março e a Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava em uma motocicleta e colidiu contra um poste de iluminação.

Outro ocupante do veículo, um rapaz de 22 anos, está internado em estado grave no Pronto-Socorro Edison Mano. O registro policial não deixa claro quem era o condutor da moto, uma Honda CG 150.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h os dois seguiam de moto pela avenida no sentido do 31 de Março, na altura do Jardim Alphacenter, quando o condutor perdeu a direção e bateu contra o poste. As causas do acidente são desconhecidas.

A Polícia Militar, assim como socorristas, foram chamados ao local e as duas vítimas foram levadas até unidades de saúde do município.

Fagner foi atendido no Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro jovem foi socorrido em estado grave ao Pronto-Socorro Edison Mano. A assessoria da prefeitura de Santa Bárbara informou que, depois de receber atendimento no PS, ele foi transferido por volta de 22h ao Hospital Santa Bárbara.

O hospital, por sua vez, informou que o paciente continuava internado na unidade na manhã desta quinta-feira, entretanto, não passou detalhes do quadro de saúde.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.