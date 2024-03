Jovem morador de Santa Bárbara perde mais de R$ 1 mil após cair em golpe

Vítima conversava com uma pessoa em um aplicativo de relacionamento quando passou a ser ameaçado

Um jovem, de 19 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste foi vítima de estelionatários nesta quinta-feira (29) e perde R$ 1.164. Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima fez quatro transferências para os golpistas que o ameaçavam.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, moradora do Residencial Dona Margarida, iniciou uma conversa com uma pessoa, que ele acreditava ser uma mulher, por meio de um aplicativo de relacionamentos.

Segundo a vítima, o diálogo evoluiu e eles passaram a trocar mensagens pelo WhatsApp até que, em determinado momento, a pessoa alegou ter 15 anos, motivo pelo qual ele decidiu encerrar a conversa.

Depois disso, por volta de 23h, um homem ligou no celular da vítima alegando ser integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), disse que a família da adolescente tinha lhe procurado, que sabia onde a vítima morava e passou a fazer ameaças de morte, caso ele não transferisse dinheiro para uma conta indicada.

Com medo, o jovem fez quatro transferências por meio de Pix, sendo duas nos valores de R$ 300, uma de R$ 500 e outra no valor de R$ 64, totalizando um prejuízo de R$ 1.164,00.

Apesar das transferências, as ameaças continuaram e a vítima optou por trocar o chip do celular e procurou o plantão policial da cidade para registrar o caso, que será investigado pelo 1° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste.