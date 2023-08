Jovem é preso por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Roberto Romano

Droga estava escondida em uma lixeira próxima de onde o jovem foi visto vendendo o entorpecente - Foto: GCM - Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (7), com diversas porções de crack, maconha e cocaína, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal), no momento em que vendia entorpecentes.

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 17h30 na Rua Inácia Pinto de Campo, viram um jovem entregando algo para um homem. Ao se aproximarem, os patrulheiros notaram se tratar de drogas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante abordagem, com o jovem os GCMs encontraram R$ 103 em dinheiro e um microtubo de cocaína. Com o “cliente” foram encontradas duas porções de maconha.

O suspeito ainda contou aos patrulheiros que o restante dos entorpecentes estavam escondidos em um container de lixo próximo, onde foram encontradas 49 pedras de crack, 34 microtubos de cocaína e 29 porções de maconha.

Levados ao plantão policial, o comprador foi liberado e o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficou preso.