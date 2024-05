Jovem é preso pela GCM por tráfico de drogas no Nova Conquista, em Santa Bárbara

Jovem foi pego com porções de maconha, haxixe e cocaína; outros dois suspeitos foram liberados

O Apoio Tático da GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu na noite desta terça-feira (28), no Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, um jovem de 20 anos por tráfico de drogas e apreendeu cocaína e maconha. Outros dois suspeitos, de 17 e 20 anos, envolvidos nesta ocorrência foram liberados.

De acordo com a GCM, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro e por volta de 22h30, na Rua Lúcia Iatarola Crespo, viram três jovens caminhando rapidamente em direção a um carro, um VW Polo, que estava estacionado. Ao notarem a aproximação da viatura, um deles jogou uma sacola plástica no chão e, logo em seguida, foram abordados pelos patrulheiros.

Com o menor, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, com os outros dois e dentro da sacola descartada, foram localizadas a quantidade de 13 porções de maconha e três pedaços maiores do mesmo entorpecente, oito porções de haxixe (subespécie da maconha) e um pedaço maior desta droga, 51 unidades de cocaína, além de uma balança de precisão, diversas embalagens e R$ 400 em espécie.

Levados ao plantão policial do município, um dos jovens de 20 anos e o adolescente de 17 foram liberados, já o outro envolvido, que segundo a GCM estava com a sacola descartada, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.