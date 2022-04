Jovem é preso enquanto entregava drogas em Santa Bárbara

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto entregava drogas no Jardim das Orquídeas. Ele foi visto deixando um objeto junto a um pequeno grupo de pessoas, que se dispersou ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal. O responsável pelos entorpecentes saiu de bicicleta e foi abordado mais a frente, na rua Mogi Guaçu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em revista pessoal foram encontrados R$ 100, que ele admitiu ser referente ao tráfico. O jovem também confessou que era responsável por abastecer alguns pontos com as drogas, mas que havia sido retirado da “gerência”. Ele foi conduzido até a residência de sua tia, com quem mora há dois anos, para pegar seus documentos.

Lá, ela autorizou a entrada das autoridades e, durante revista no quarto do suspeito, ainda foram encontradas 395 g de maconha, divididos em 17 pacotes, além de mais R$ 52 em dinheiro. Ele foi autuado e recolhido à Cadeia Pública de Santa Bárbara d’Oeste.