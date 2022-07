Jovem é preso com mais de 100 porções de drogas

Denúncia anônima levou os guardas ao suspeito, que escondia as drogas na calha de uma residência

Um jovem de 18 anos foi preso em Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (16), por tráfico de drogas, por estar com 97 microtubos de cocaína, 19 porções de maconha, um pedaço maior do mesmo entorpecente e R$ 266 em dinheiro, provenientes da ação ilícita.

Drogas eram guardadas na calha de uma residência do Conjunto Habitacional Roberto Romano e de lá eram vendidas – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h30, os guardas faziam patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, quando foram abordados por uma pessoa, informando que um jovem guardava drogas na calha de uma residência, que fica na Rua Antônio Benedito Theodoro, e vendia o entorpecente para pessoas que passavam por ali.

Os patrulheiros foram averiguar a história e no local encontraram o suspeito. Com ele estavam um microtubo de cocaína e R$ 80, oriundos do tráfico. Na calha, havia 10 porções de maconha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas fizeram buscas na casa do jovem e lá encontraram mais 96 microtubos de cocaína, nove porções de maconha e um pedaço maior do mesmo entorpecente, além de mais R$ 186 em espécie.

Diante dos fatos, ele foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara e autuado em flagrante por tráfico de drogas.