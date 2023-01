Jovem é preso com drogas na região do Vista Alegre, em Santa Bárbara

Jovem afirmou que estava no fim "do seu turno" de tráfico e confirmou que guardava mais drogas em sua casa

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante com 87 porções de maconha no Parque do Lago, em Santa Bárbara d´’Oeste, na noite desta segunda-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 18h40, os PMs (Policiais Militares) faziam patrulhamento pelo Vista Alegre, quando viram dois jovens em atitude suspeita e os dois, ao verem a viatura, saíram correndo, mas foram detidos dentro de um Supermercado da Rua da Paz.

Droga estava escondida em uma casa no Jardim do Lago – Foto: Polícia Militar – Divulgação

Com um dos suspeitos de 19 anos os policiais encontraram três porções de maconha e com o outro abordado nada de ilícito foi encontrado.

Ainda durante buscas, o rapaz pego com drogas confirmou o tráfico de drogas e que já estava no fim do “seu turno”. Ele ainda afirmou aos policiais que guardava mais drogas em sua casa, no Residencial Parque do Lago.

Os PMs foram ao imóvel e lá encontraram 84 porções de maconha. O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Outro: Os guardas municipais faziam patrulhamento pelo Residencial Parque do Lago, quando viram um homem saindo de uma área verde da Rua Vitório Padoveze com um objeto nas mãos.

Os entorpecentes foram encontrados com o apoio do canil da GCM – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Os patrulheiros tentaram abordá-lo, mas ele conseguiu fugir. Na área verde, com o auxílio do canil, foi possível localizar uma sacola com 102 microtubos de cocaína, 35 porções de maconha, 36 pedras de crack e R$ 310 em dinheiro.

As drogas ficaram apreendidas e o caso foi apresentado no 3° DP (Distrito Policial).