Jovem é preso com 19 kg de maconha no Romano, em Santa Bárbara

Uma ação conjunta realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Civil resultou na prisão de um rapaz de 23 anos que estaria envolvido no tráfico de drogas, nesta quinta-feira (7). No apartamento dele, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, foram apreendidos 14 tijolos de maconha com 19 kg no total, além de faca com restos de droga e balança de precisão.

De acordo com a Guarda, a equipe tática da corporação recebeu denúncia da chegada de uma quantia de entorpecentes. Os agentes avisaram a Polícia Civil e descobriram que já havia uma investigação em andamento e um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Os agentes estiveram no condomínio e localizaram o suspeito entrando no apartamento e segurando duas mochilas com a droga. Ele teria confessado que usava o próprio apartamento para armazenar e fracionar as drogas.

Conduzido à delegacia, o rapaz foi autuado em flagrante e depois ficou na Cadeia de Sumaré.