Jovem é morta a facadas pelo companheiro em Santa Bárbara

Uma jovem de 24 anos morreu após ser esfaqueada pelo seu companheiro, de 22 anos, na noite deste domingo (22), na casa onde moravam, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

A vítima, Rafaela Cristina Barroso da Silva, mantinha um relacionamento de um ano e meio com o autor do crime, com quem teve uma filha de dez meses.

Antes de cometer o feminicídio neste domingo, o homem já tinha sido preso em agosto do ano passado por violência doméstica contra Rafaela.

As informações constam em boletim de ocorrência, registrado no plantão policial. O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo informações do registro policial, por volta de 23h30, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de briga de casal na Rua Timbiras, no Jardim São Francisco. Ao chegarem no local, os guardas encontraram a vítima sendo socorrida pelo Resgate ao Pronto Socorro Afonso Ramos.

Eles foram informados também que o autor das facadas tinha fugido com o carro da vítima, um Ford Ka preto.

Com as informações, os patrulheiros se dirigiram a unidade de saúde e lá foram informados que Rafaela não tinha resistido aos ferimentos e morrido. Ela tinha sete lesões na região torácica, cabeça e braços, ocasionadas por golpes de faca.

Enquanto estavam no Afonso Ramos, os guardas receberam a informação de que o Ford Ka da mulher estava na Rua Camaiuras, no mesmo bairro. De acordo com testemunhas, o motorista tinha batido em uma árvore e fugido na sequência. Ele não foi encontrado até o momento.

Dentro do veículo, estava o RG do autor e a faca, possivelmente a mesma utilizada no crime, segundo a GCM.

O corpo de Rafaela foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Agressão: O irmão de Rafaela esteve no plantão policial e relatou que o relacionamento sempre foi marcado por muitas brigas, devido ao ciúme excessivo do cunhado. Ele mencionou ainda que as discussões pioraram depois que a filha do casal nasceu.

O familiar contou também que o autor já tinha ficado preso em agosto do ano passado depois de agredir e ameaçar a sua irmã. Na época, ela pediu medida protetiva, entretanto, depois resolveu dar uma chance ao companheiro e eles reataram o relacionamento.