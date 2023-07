Jovem é apreendido por tráfico de drogas no Parque do Lago, em Santa Bárbara

Um jovem de 17 anos foi apreendido na noite deste domingo (2), durante seu “turno” de venda de drogas, no bairro Parque do Lago, em Santa Bárbara d’ Oeste. Ele estava com três frascos de lança perfume, seis porções de haxixe (subespécie da maconha), 17 microtubos de cocaína, 20 porções de maconha e R$ 10, provenientes do tráfico.

Foram apreendidas porções maconha, haxixe cocaína e lança perfume – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, por volta de 23h50, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram um adolescente em atitude suspeita. Já ele, ao ver os patrulheiros, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Durante revista pessoal, os guardas encontraram os entorpecentes. Questionado, ele confessou o tráfico e afirmou que seu “turno” de venda de drogas tinha começado às 20h e terminaria às 8h do dia seguinte.

O menor e a mãe foram conduzidos ao plantão policial e o delegado responsável deliberou pela apreensão do menor, que foi levado à Fundação Casa, em Campinas. Os entorpecentes foram recolhidos.

Apreendidos. A GCM também apreendeu 400 microtubos de cocaína, 228 porções de maconha e 48 pedras de crack, no Conjunto Habitacional Roberto Romano neste domingo (2), por volta de 10h20. Os suspeitos de serem os donos dos entorpecentes conseguiram fugir dos guardas e não foram identificados até o momento.