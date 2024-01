Jovem é alvo de perseguição e tiros antes de ter a sua moto roubada, em Santa Bárbara

Um design de 26 anos foi alvo de perseguição e tiros na noite desta terça-feira (9), em Santa Bárbara d’Oeste, antes de ter a sua moto, uma Honda CG Titan, roubada. Ele não se feriu.

De acordo com informações do jovem em boletim de ocorrência, por volta de 23h, ele voltava de um show que acontecia no Conjunto Habitacional Roberto Romano quando, no meio do trajeto para casa, dois homens surgiram em uma outra moto e ordenaram que ele parasse seu veículo. .

Ele ignorou os assaltantes, momento em que o garupa, que estava armado, atirou em sua direção. O design então acelerou e tentou fugir, e mais disparos foram efetuados.

Apesar dos disparos, nenhum deles atingiu a vítima, que após o segundo tiro decidiu parar na Avenida Anhanguera, no Jardim Paulista e fugir a pé. Antes de ir embora, porém, ele notou que um dos criminosos pegou a sua moto e fugiu em direção a Avenida Santa Bárbara.

O design procurou o plantão policial e um boletim de roubo foi registrado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado e a Polícia Civil investiga o caso. A CG tinha seguro.