Jovem de Santa Bárbara perde R$ 2,2 mil ao cair no ‘golpe dos nudes’

01 out 2021 às 18:39 • Última atualização 01 out 2021 às 20:50

Um jovem de 23 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 2,2 mil ao cair no chamado “golpe dos nudes”. Ele realizou até mesmo um empréstimo no banco para fazer o depósito para os golpistas.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (29) e o boletim de ocorrência foi registrado na noite de quinta (30), na delegacia de Santa Bárbara, após ele perceber que era um golpe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A abordagem teve início quando uma garota, com número de telefone de DDD 55, do Rio Grande do Sul, chamou o rapaz no WhatsApp.

Segundo consta no boletim de ocorrência, “após se mostrar muito à vontade, ela começou a enviar fotos íntimas para a vítima e solicitou que ele também enviasse, o que não aconteceu”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Passado algum tempo, entrou na conversa uma pessoa que se dizia pai da moça, alegando que ela era menor de idade. O golpista disse à vítima que a jovem tentou até mesmo suicídio após discussão familiar e que estava no hospital.

O golpista ainda relatou ao barbarense que tinha registrado um boletim de ocorrência sobre os fatos e que iam expor as conversas nas redes sociais. Assustado, o jovem de Santa Bárbara bloqueou o número.

Porém, poucas horas depois, ele recebeu mensagem de outro número, de DDD 51, de Porto Alegre, de uma pessoa que se identificou como policial civil da capital gaúcha.

O falso policial também ameaçou expor as conversas e as fotos e pressionou a vítima com ligações, dizendo que resolveria tudo se recebesse R$ 2,2 mil do rapaz.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

Conforme cita o registro policial, a vítima ficou nervosa com a pressão e acabou fazendo um empréstimo em um banco e enviou o valor para a conta informada pelo golpista.

Depois disso, o jovem viu uma notícia de que pessoas envolvidas neste tipo de golpe tinham sido presas no Rio Grande do Sul e percebeu que seu caso era semelhante. A família o orientou a registrar boletim de ocorrência.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Operação

A Polícia Civil de Rio Grande do Sul deflagrou na última quinta uma operação contra quadrilha que aplicava o golpe dos nudes em sete estados, incluindo São Paulo, e prendeu ao menos 20 pessoas.

As investigações duraram cinco meses e o caso repercutiu nacionalmente. A polícia estima que a quadrilha tenha feito mais de 100 vítimas.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

O modus operandi do grupo era o mesmo em que o barbarense foi vítima: o grupo fingia trocar fotos íntimas através de um contato feito “por uma mulher” e depois extorquia as vítimas, para que as conversas e fotos não fossem divulgadas ou denunciadas.