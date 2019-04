Jovem de bicicleta morre atropelada por caminhão em SB

Uma jovem de 18 anos morreu na tarde desta sexta-feira (12), após ser atropelada por um caminhão-baú no cruzamento entre a Avenida São Paulo e a Rua Limeira, no bairro São Fernando, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. Evelyn Kauani da Mata estava de bicicleta quando foi atingida pelo veículo.

Foto: Reprodução / Facebook

O motorista do caminhão, de 53 anos, disse aos policiais que estava na avenida às 13h50 e parou no sinal vermelho. Quando ele ficou verde, ele avançou e colidiu com a bicicleta da vítima. Ele acionou o socorro e aguardou até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A jovem chegou a ser levada para o Pronto-Socorro Afonso Ramos, na zona leste de Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos.

Foto: Cláudio Mariano / SB Notícias

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara como homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo.

Técnicos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para realizar a perícia técnica. Após a conclusão do laudo, as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.