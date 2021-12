Jovem de 21 anos é morto a facadas pelo cunhado em Santa Bárbara

Familiares começaram a discutir até que Alessandro Santana de Oliveira deu um soco no cunhado, que revidou com duas facadas

O ajudante geral Alessandro Santana de Oliveira, de 21 anos, morreu após ser esfaqueado pelo cunhado durante uma briga no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite de sábado (18).

Segundo relatos da irmã de Alessandro e esposa do autor do homicídio, um encarregado de 36 anos, os três voltavam de carro de uma confraternização da empresa onde trabalham, por volta das 21h.

Em determinado momento, o ajudante e o encarregado começaram a discutir verbalmente e, segundo o boletim de ocorrência, ambos estavam bêbados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Alessandro desceu do veículo em frente a sua casa, na Rua do Irídio, e a briga continuou. Ele deu um soco no cunhado, que reagiu com dois golpes de faca contra Alessandro. As facadas atingiram a barriga e a mão esquerda do ajudante geral.

Ainda segundo a testemunha, o encarregado, ao perceber o que tinha feito, pediu desculpas a esposa, colocou Alessandro ferido no carro de uma vizinha e fugiu com um HB20 preto.

Alessandro foi levado ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas ele deu entrada já sem vida na unidade.

O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial como homicídio e será investigado. Até a publicação da reportagem, o autor do crime não tinha sido localizado.