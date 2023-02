Jovem de 18 anos é detido após dar tapa em guarda de Santa Bárbara

Um jovem de 18 anos foi detido após dar um tapa no rosto de um guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A agressão aconteceu na noite de sábado (18), quando ele resistiu a uma abordagem, e foi seguida de arranhões. O patrulheiro passou por atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois guardas estavam em patrulhamento pelo bairro Vista Alegre, quando viram o jovem em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ser abordado pelos guardas, inicialmente o jovem atendeu às ordens, mas quando um dos patrulheiros iniciou a revista, ele resistiu.

O jovem desferiu um tapa no rosto do guarda. Na tentativa de imobilizá-lo, o guarda também sofreu arranhões no braço esquerdo e teve o uniforme rasgado no ombro direito. O agressor foi detido, algemado e levado ao plantão policial.

O caso foi registrado como resistência, mas o boletim de ocorrência não informou se o jovem ficou preso. O caso não foi registrado como flagrante.