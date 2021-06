Jovem de 16 anos é detido com mais de 300 porções de drogas em Santa Bárbara

Adolescente estava no Jardim das Orquídeas e tentou fugir da abordagem da Guarda Municipal

Drogas, embalagens e balança de precisão apreendidas durante a ação - Foto: Guarda Municipal/Divulgação

Um jovem de 16 anos foi detido por guardas municipais no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste, durante o final da tarde deste domingo (30) após ser flagrado com 363 porções de drogas, entre maconha e cocaína.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 16h15 uma equipe fazia patrulhamento de rotina na rua Satornino Rodrigues quando viu o adolescente sair de uma área verde.

Ele recebeu ordem de parar, mas tentou fugir logo em seguida. Ele foi alcançado e abordado na rua Humberto de Luca. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram com o jovem 28 pinos de cocaína e 83 porções de maconha.

No local de onde ele saiu, em meio a área verde, a GCM encontrou um tubo enterrado com 253 porções de maconha, uma balança de precisão, dez embalagens plásticas vazias e dois sacos plásticos com pinos vazios.

Ao ser questionado, o jovem alegou que era o proprietário de todos os entorpecentes apreendidos.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. O jovem foi liberado aos seus responsáveis.