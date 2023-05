Jovem com corpo queimado que aguardava vaga morreu durante transferência

Higor Francisco sofreu uma parada cardíaca na esquina do hospital, foi reanimado, mas sofreu outra parada na unidade e não resistiu

Higor Fernandes estava a caminho do hospital especializado em queimado quando sofre a primeira parada cardíaca - Foto: Reprodução / Facebook

Higor Francisco, de 26 anos, que aguardava há seis dias para ser transferido para um Hospital com tratamento especializado para queimados, morreu na madrugada desta quinta-feira (4), por volta de meia noite. Ele estava sendo transportado para o hospital específico, após uma briga na justiça por vaga, porém, antes da chegada na unidade de saúde, teve duas paradas cardíacas e faleceu.

A informação foi confirmada ao LIBERAL pela irmã de Higor, Beatriz Francisco, que acusou o Estado de negligência.

“O Estado matou meu irmão, ele não morreu, ele foi assassinado. O médico falou que se ele estivesse em um hospital de queimados desde o início, teria uma chance”, lamentou Beatriz.

Segundo a irmã, Higor estava sendo transferido para o Hospital Irmãos Penteado, em Campinas pela ambulância da Help Móvel quando, na esquina da unidade de saúde, teve a primeira parada cardíaca. Socorristas realizaram procedimentos de reanimação e na chegada ao Hospital, dentro do prédio, teve a segunda parada.

O auxiliar foi levado para atendimento de urgência e emergência, porém, na sequência, Beatriz foi informada que o irmão havia falecido.

Higor teve 50% do seu corpo queimado na última quinta-feira (27), enquanto tentava acender uma churrasqueira de tacho, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara.

Após o acidente, ele foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa da Misericórdia de Santa Bárbara, onde ficou internado até Secretaria de Estado da Saúde conseguir um leito no Hospital de Campinas para atendimento de queimados.

Liminar

O Estado de São Paulo viabilizou a transferência após descumprir duas decisões liminares do Tribunal de Justiça do Estado, que determinavam a ação. A primeira liminar foi expedida no último domingo (30) e deu 24 horas para que o Estado realizasse a transferência.

Após o descumprimento da decisão, a Comarca de Santa Bárbara expediu outra ordem, na qual dava até 17h desta terça-feira (2) para a transferência, o que também não ocorreu.

A advogada da família entrou nesta quarta-feira (3) com uma ação de improbidade administrativa contra a administração estadual, para apuração do crime de desobediência à decisão judicial. COLABOROU THIAGO VIEIRA.