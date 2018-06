Jogador admite ter bebido antes de acidente que derrubou poste

O jogador de futebol Ramon Lucas, de 22 anos, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de provocar o acidente que derrubou um poste em Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira (21). Ele atuou no Rio Branco no ano passado, mas no momento não está em nenhum time. O caso foi registrado no Plantão Policial como embriaguez ao volante. Ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação

Ramon bateu o veículo Astra contra um poste na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes por volta das 17h30. Por conta da violência do impacto, o poste caiu sobre o carro. Os policiais tentaram tirá-lo de dentro do veículo, mas o jogador recusou ajuda e travou as portas. Ele ainda deu partida mas não conseguiu sair com o carro e tentou fugir a pé. Os policiais acabaram detendo-o, sendo necessário algemá-lo porque ele resistiu à abordagem.

Ao ser colocado dentro da viatura para ser apresentado ao Plantão Policial, Ramon chutou os vidros do carro e precisou ter as pernas imobilizadas. Ele se recusou a fazer teste do bafômetro, mas aceitou realizar exame de sangue.

“Bebida com dirigir não dá certo. Eu passei do limite e peguei o carro. Graças a Deus não atingiu ninguém”, disse o jogador. Ramon já estava impedido de dirigir por um caso anterior de embriaguez ao volante. Ele foi liberado e vai responder ao processo administrativo.

O valor da multa para quem dirige sob efeito de álcool é de R$ 2.934,70, além de suspensão de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, o valor dobra, chegando a R$ 5.869,40.