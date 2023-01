Joel do Gás é anunciado como secretário de Governo em Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), anunciou nesta segunda-feira Joel do Gás (PV) para a função de secretário de Governo. A pasta é responsável por coordenar assuntos políticos, condução do relacionamento com a câmara e interlocução com entidades e segmentos da sociedade civil.

Ele assume no lugar da advogada Patrícia Regina Marques De Martino, que vai para Chefia de Gabinete do prefeito.

Prefeito Rafael Piovezan e Joel do Gás, anunciado como secretário – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Procurado pela reportagem do LIBERAL, o novo secretário disse que só irá se manifestar após o início dos trabalhos, nesta terça-feira. Ele também declarou que foi “pego de surpresa” com a nota publicada pela prefeitura.

Joel do Gás é formado em Gestão Pública e exerceu o cargo de presidente da Câmara no biênio 2021-2022, sendo vereador por duas legislaturas (2017-2020 e 2021-2024). Também atuou como assessor na Secretaria de Governo entre os anos de 2013 e 2016.

Caso o vereador de fato assuma a pasta, ele precisará deixar a sua vaga no Legislativo barbarense, que será ocupada pelo suplente do PV (Partido Verde), Juca Bortolucci – que conseguiu 1.250 votos nas eleições de 2020.