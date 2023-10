Vítima passou por atendimento médico no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos e recebeu alta no mesmo dia

Dois irmãos, de 32 e 33 anos, foram presos por policiais militares da Força Tática, suspeitos de atingirem um vizinho de 42 anos com oito facadas, na Rua Antonio Sartori, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira (26).

A faca usada na agressão foi apreendida pela polícia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima e os irmãos teriam se desentendido.

“Os irmãos alegam que na confusão foram ameaçados de morte pelo vizinho. Um deles o atraiu para fora, enquanto o outro passou a esfaqueá-lo seguidas vezes”, disse um PM que participou das prisões.

Após o ocorrido, a PM foi acionada e passou a intensificar as buscas. Um dos suspeitos foi localizado perto do local do crime, enquanto o outro se escondeu debaixo de um carro na Rua do Estanho. A faca usada na agressão foi apreendida pela polícia.

Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram presos.