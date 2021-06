Irmãos são detidos após briga por ingestão de bebida alcoólica

Dois irmãos de 37 e 35 anos foram detidos na noite deste sábado (19), por volta das 20h30, após uma briga motivada pela ingestão de bebidas alcoólicas. O caso aconteceu na Rua da Servidão, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, e foi registrado como lesão corporal.

Segundo consta no informativo do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do interior), a PM teria sido solicitada para o atendimento a uma agressão, onde haveria uma pessoa esfaqueada. Pelo local, o homem de 37 anos foi abordado e relatou que seu irmão, que reside nos fundos do terreno, o havia agredido fisicamente e verbalmente, inclusive desferido contra ele um golpe de facão.

Já o homem de 35 anos relatou ter ido até a frente da casa de seu irmão para acalmá-lo, visto que ele estava ingerindo bebidas alcoólicas e estava muito alterado, momento em que ele se irritou, com agressões físicas e verbais, empunhando uma faca.

Após verificarem que os homens estavam bem e que apenas se tratava de uma agressão física e verbal mútua, motivada pela ingestão de bebidas alcoólicas por ambos, a dupla foi encaminhada ao Plantão Policial. Eles foram liberados após o registro da ocorrência.