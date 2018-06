IPTU atrasado será cobrado dentro do mesmo ano em SB

Foto: Arquivo - O Liberal

A Secretaria de Fazenda de Santa Bárbara d’Oeste pretende mudar o esquema de cobrança de parcelas atrasadas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Em vez de esperar a virada do ano, incluir o débito na dívida ativa do município e encaminhá-lo para a Procuradoria Jurídica para que execute a cobrança judicial, a ideia é notificar contribuintes em atraso dentro do exercício financeiro.

“Fizemos um levantamento dos últimos três meses e tem pessoa que não pagou nenhuma parcela. Vamos fazer notificação extrajudicial, para conscientizar as pessoas de que, quanto mais ela deixar em atraso, pior”, explica a secretária Raquel Campagnol.

O número inicial de cartas e o prazo para o envio dessas notificações não foi divulgado.

Quando um débito vai para a dívida ativa, a administração é obrigada, por lei, a cobrar juros, correção monetária e honorários advocatícios. Santa Bárbara tem hoje R$ 220 milhões para receber em impostos e taxas atrasados. Esse valor é cobrado por meio de ações de execução fiscal, que levam em média cinco anos para serem julgadas. E isso, nem sempre, significa dinheiro nos cofres públicos, já que existem uma série de restrições para a penhora de bens dos devedores. “Se a gente recebesse isso seriam, no mínimo, R$ 44 milhões investidos em saúde, já que a Constituição determina 15% da receita”, ressaltou a secretária.

MUDANÇA. Outra novidade para a cobrança de impostos atrasados em Santa Bárbara é o protesto das certidões de dívida ativa em cartórios. Autorizado por lei, o objetivo da medida é evitar que dívidas pequenas – de até R$ 158,40 – sejam cobrados judicialmente, já que ações desse tipo são consideradas “antieconômicas”, ou seja, tem custos maiores do que o retorno financeiro alcançado.

“Fizemos toda a questão burocrática e o treinamento de funcionários. Estamos finalizando o sistema de envio eletrônico das certidões para os cartórios. É outra medida que nós esperamos que dê um retorno positivo. Os municípios que fizeram isso melhoraram em 30% a arrecadação de dívida ativa”, concluiu Raquel.