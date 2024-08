O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, informou nesta terça-feira (20) que fará na quarta (21), às 11 horas, uma verificação metrológica no radar instalado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no km 123, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o instituto, a verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP da regional de Piracicaba e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

Verificação ocorrerá nesta quarta, na rodovia em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo.

Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

As verificações metrológicas são realizadas com a utilização de uma viatura oficial, dotada de medidor de velocidade de alta precisão previamente calibrado (padrão).

Os ensaios são realizados em cinco velocidades diferentes. Após a passagem da viatura pelo medidor, os resultados registrados pelo seu sistema fotográfico são confrontados com os resultados obtidos pelo padrão do Ipem-SP.