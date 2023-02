Investimento na saúde cresce e chega a 36% do orçamento em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu, em 2022, 36,23% do seu orçamento na área da saúde. Os cofres municipais destinaram para o setor a quantia de R$ 179.208.409,26, um aumento de 21,9% em relação a 2021, quando foram investidos quase R$ 147 milhões. Os dados foram revelados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (23), em uma audiência pública realizada na Câmara Municipal.

Esta foi a maior quantia da série histórica apresentada pela pasta que se inicia em 2018. O investimento da prefeitura se juntou ao do Governo do Estado, que foi de R$ 38 milhões, atingindo o valor total de R$ 217,5 milhões empenhados para hospitais, especialidades, prontos-socorros, Santa Casa e outros atendimentos como odontológicos e fonoaudiólogos.

A parcela corresponde a 21 pontos percentuais acima do estabelecido pela Lei Federal Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que obriga os municípios a destinarem pelo menos 15% da arrecadação de impostos na saúde.

Além dos números orçamentários, a secretaria também apresentou na audiência alguns balanços de atendimentos. De acordo com a pasta, contando todas as unidades de saúde, foram realizados 51.339 exames, 147.183 consultas e 510.316 procedimentos de menor complexidade. Nas UBSs, foram 37.055 atendimentos clínicos, de ginecologia obstetrícia, de pediatria e de enfermagem. Já a Santa Casa contabilizou 50.346 atendimentos no ambulatório e 1.759 internações.

Por fim, o relatório apresentado ainda apontou que 86% das 1.444 pessoas que morreram na rede municipal no ano passado tinham 50 anos ou mais. 23,2% do total de óbitos foram por conta de doenças no aparelho circulatório e 15,3% por tumores, as duas causas mais frequentes.

COBRANÇAS. A audiência contou com a participação de vereadores e por diversas vezes a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, teve que enfrentar os questionamentos. Entre eles, o de falta de medicamentos nos prontos-socorros do Edson Mano e do Afonso Ramos, onde ela explicou se tratar da demanda estadual e nacional.

A demanda também foi a justificativa dada pela representante do poder público quanto às filas nos PSs. Segundo ela, “pessoas de Americana estão vindo para Santa Bárbara para buscarem atendimento, principalmente na Zona Leste, já que em Americana as filas estão lotadas. Isso acaba aumentando a necessidade de atendimento”.