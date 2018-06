Investigado em morte de idoso em Santa Bárbara nega crime

A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste cumpriu nesta quinta-feira os mandados de prisão temporária de um homem de 22 anos e de uma mulher de 25, investigados no desaparecimento do aposentado Carlos Antonio dos Santos, de 60 anos. Ele sumiu no dia 15 de junho, e a Polícia apura se corpo encontrado carbonizado e com mãos amarradas na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste no dia 16 pertence a ele. A suspeita é que o jovem teria praticado o homicídio porque estaria com ciúmes da namorada.

O delegado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto, titular do 1° DP (Distrito Policial) e responsável pela investigação, disse que o homem nega ter praticado o crime, mas a namorada o acusa do homicídio motivado por ciúmes. Os dois não resistiram à prisão.

“Nenhum outro objeto relacionado com o crime foi encontrado. Eles permanecerão presos temporariamente por 30 dias, enquanto temos que correr para apurar tudo e demonstrar nos autos. Devo antes disso pedir a prisão preventiva (sem tempo determinado) pelo menos dele. Não se descarta a possibilidade de ele ter sido ajudado ainda por uma terceira pessoa, totalmente desconhecida”, afirmou o delegado nesta sexta-feira.

A ação foi cumprida pelo 1° DP, com apoio do 2° DP e da Guarda Municipal. O homem foi levado à cadeia de Sumaré e a mulher à cadeia feminina de Monte Mor.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram a suspeita em sua residência, localizada na Rua Angelo Sans, no Parque Zabani. Já o jovem de 22 anos foi encontrado na casa onde mora, na Rua Francisco Florentino de Souza, no Nova Conquista. Os mandados foram cumpridos às 11h10. Nada de ilícito foi encontrado nas residências.

Os mandados foram expedidos pela 1ª. Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste para investigação de roubo majorado, ou seja, mediante grave ameaça ou violência.

VEÍCULO. O carro de Carlos Antonio dos Santos, um Ford Focus, foi encontrado abandonado na Rua Francisco Alves, no Parque Residencial Zabani. Testemunhas disseram que o veículo havia sido deixado ali pelo jovem de 22 anos. O delegado Barreto disse esta semana à reportagem que a linha mais forte de investigação é a que o crime tenha sido praticado pelo casal, e há a suspeita da participação da mulher de forma passiva no homicídio.